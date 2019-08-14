وزير الشؤون الإسلامية يشبه الإيرانيين والحوثيين بـ أبرهة.. ويعلق: الصحوة ستعود من جديد- فيديو

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ، أن “الصحوة الإسلامية ستعود من جديد، والصحوة التي أعنيها، ليست التي خطفت الدين، الصحوة هي الرجوع للمنبع الحقيقي للكتاب وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يدعو إلى الاعتدال والوسطية والتسامح ونبذ العنف”.

جاء ذلك خلال لقائه عددًا من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، على هامش حضورهم الحفل السنوي لتكريم القطاعات المشاركة في أعمال الوزارة بخدمة الحجاج.

وتابع “آل الشيخ” موجهًا حديثه للحجاج: “هذه البلاد، تتجهون إليها خمس مرات في اليوم؛ بل يقال إنه على مدار الثانية تجد من يصلي تجاه القبلة بفارق التوقيت، وهذا فضل من الله تعالى، والمملكة هي الرابط الروحي والإيماني الذي يربط المسلمين جميعًا”. مشيرا إلى أن المملكة توجه بذل الجهد في نشر الاعتدال والوسطية، ونبذ كل أسباب العنف ومحاربة التكفير والغلو والتطرف.حسب “سبق”.

وأردف: “هذه رسالة محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم، والمملكة تطبقها منذ أزمان بعيدة، وستؤكد ذلك بنشرها في جميع ربوع العالم الإسلامي؛ وفق ما يحقق رسالة الإسلام، التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين”.

وأضاف: “الآن الصور في التاريخ تتكرر، حتى صور الباطل، وما ترونه الآن من هجوم ظالم من الإيرانيين، عن طريق الحوثيين في اليمن؛ هم يسلكون نفس الطريق الذي سلكه أبرهة، الذي حاول هدم الكعبة، وإن شاء الله مآلهم الخسران؛ فهم أرسلوا عشرات الطائرات وعشرات الصواريخ لضرب مكة المكرمة، وضرب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها -ولله الحمد- لم تصب أهدافها”.