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كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن الصورة التي حازت على جائزة الأفضل لموسم حج هذا العام، والتي كانت من نصيب المصور سعود العنزي.
وأظهرت الصورة الفائزة بجائزة إمارة العاصمة المقدسة أحد رجال الأمن مبتسماً وهو يحمل حاجاً مسناً؛ حيث جسّدت المشاعر الإنسانية وتفاني رجال الأمن في خدمة ضيوف الرحمن.
وحاز المصور عمر التميمي على جائزة المركز الثاني لأفضل صورة؛ حيث وثق من خلال عدسته طفلة أثناء تقبيلها للكعبة المشرفة.
كانت هذه تفاصيل خبر إمارة منطقة مكة المكرمة تختار هذه الصور الأفضل لموسم حج هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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