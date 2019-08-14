في اتصال هاتفي.. وزير الداخلية يُفاجئ الجندي “رافض المبلغ المالي” من الحاجة المصرية بهديتين

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كشفت مصادر عن اتصال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بالطالب العسكري الذي رفض أخذ مبلغ مالي من حاجة مصرية، أثناء تأدية عمله.

وبحسب صفحة “هاشتاغ السعودية” على “تويتر”، فإن الوزير قدم للطالب مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال وسيارة، إضافة إلى تعيينه بعد تخرجه في المدينة التي يرغب بها.

وتداول ناشطون أمس، مقطع فيديو للطالب العسكري الذي كان يمارس عمله لخدمة الحجيج، وتفاجأ بحاجة تحاول تقديم مبلغ مالي له تعبيرا عن امتنانها للعمل الذي يقوم به، ليرد عليها بأن هذا واجبه رافضا بالطبع أخذ المال.



