«بساط الريح» ترد على مقطع «فتاة التلفريك» المعلقة: جزءٌ من المغامرة

أكّدت الشركة المُشغّلة لمشروع بساط الريح، اليوم الأربعاء، أنّ توقّف مسار التلفريك لا يُشكِّل أي خطر على المستخدم ويعتبر جزءًا من المغامرة، وذلك ردًا على مقطع فيديو متداول، أظهر فتاةً معلقة في مسار تلفريك تابع للشركة بمحافظة الطائف، استوقف المارة وأثار ضجةً حول مخاطر تتضّمنها هذه المغامرة.

وقالت الشركة في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»، إنّ الحركة داخل المسار المُعلّق تعتمد على الدفع الذاتي من نقطة مرتفعة إلى نقطة أقل ارتفاعًا على عدة مراحل، ويكون المستخدم موثقًا بأحزمة آمنة ومستلزمات أمان مرتبطة بكابل المسار المعلق.

وتتأثر سرعة الدفع بوزن المستخدم واتجاه الرياح أثناء الرحلة وخاصةً المرحلة الثالثة التي تعتبر الأطول مسافةً والأقل انحدارًا، حيث تتسبّب الرياح في تخفيف سرعة الدفع أو توقُّف المستخدم أثناء الرحلة، بحسب البيان.

وأكّدت الشركة: «توقُّف الحركة لا يُشكِّل أي خطورة على الشخص المستخدم ولا يعتبر حالة طارئة، حيث إنّ درجة الأمان عالية جدًا والتوقُّف محتمل، ومغامرة بساط الريح في الأساس هي مغامرة إثارة، والتوقُّف أحيانًا يكون جزءًا من الإثارة، ويتم التعامل مع أي حالة توقُّف بسحب الحركة من قِبل مشرف التشغيل إلى المنصة».

وقدّمت «بساط الريح» اعتذارًا عما أحدثته الحالة من تداعيات نتيجة عدم معرفة آلية التشغيل من قِبل بعض المتابعين لمواقع التواصل الاجتماعي، مشيدةً بتفاعل زوّار موسم الطائف مع الفعاليات الجاذبة التي أحدثت حراكًا سياحيًّا وترفيهيًّا غير مسبوق في المحافظة وحرص إدارة موسم الطائف على سلامة الزوار.