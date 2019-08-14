شيخ الإسلام التايلاندي لـ«عاجل»: السعودية قدمت أفضل الخدمات للحجاج

حمد النفيسة

تصوير - إبراهيم الفليحي

قال شيخ الإسلام في مملكة تايلاند، عبدالعزيز بن إسماعيل لـ«عاجل»، إن «مسلمي مملكة تايلاند يقدرون بشكل بالغ الاهتمام الكبير والرعاية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين».

وفيما يبلغ تعداد مسلمي تايلاند نحو ستة ملايين مسلم، فقد ثمن شيخ الإسلام في تايلاند «عملية التطوير التى تشهدها مرافق الحج سنويًا»، وثمّن «إدخال تقنيات جديدة وتسهيلات متنوعة يشعر بها الجميع».

وبين أن «ما يتم من جهود يعكس مدى حكمة إدارة الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة، التي تعتمد على جهود أبناء المملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان»، رافعًا التهنئة لقيادة وشعب المملكة بـ«نجاح موسم الحج».

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وأشار شيخ الإسلام في تايلاند لـ«عاجل»، إلى أنه ومسلمي تايلاند لطالما كانوا في اطمئنان وهم في طريقهم إلى بيت الله الحرام، انطلاقًا من التسهيلات في إتمام الإجراءات وسرعة النقل والمواصلات والتطوير المستمر للإجراءات والخدمات على حد سواء.

وأوضح المطوف محمد فاروق عبدالمجيد رئيس مكتب الخدمة رقم 99 بمؤسسة مطوفي دول جنوب شرق آسيا، لـ«عاجل»، الذي يستضيف جزءًا من حجاج تايلاند –منهم شيخ الإسلام- أن «شيخ الإسلام ينصَّب من قبل ملك تايلاند».

وأوضح أن «شيخ الإسلام يقوم برعاية شؤون المسلمين بشكل عام وترتيب رحلة الحج مع الشركات والمطوفين»، وبين مطوف حجاج تايلاند أن «تعدادهم وصل هذا العام إلى 8500 حاج»، وأنهم «يتميزون بالتجاوب مع التعليمات...».

وأكد المطوف محمد فاروق أن «دعم وزارة الحج والعمرة ومؤسسة مطوفي جنوب شرق آسيا، أسهم في تذليل العقبات لخدمة الحجاج؛ حيث تشرف المكتب باستضافة أكبر معمِّرة حجت هذا العام ويبلغ عمرها 103 أعوام والتي أدت الفريضة لأول مرة».