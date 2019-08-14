برقيتان من وزير الداخلية لخادم الحرمين وولي العهد: الحج مَرَّ بسلام

رفع وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم الأربعاء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام 1440هـ.

وأعرب الوزير في البرقية التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية، عن تشرُّفه بتهنئة الملك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم الحج؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة ووفق ما تتطلع إليه، من رعاية كريمة لضيوف الرحمن، وتهيئةٍ لكافة الخدمات والتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان، ومن ذلك مبادرة طريق مكة التي انطلقت منذ ثلاثة مواسم وكانت إحدى ثمار توجيهاتكم السديدة.

وبلغ عدد الحجاج مليونين و489 ألفًا و406 حجاج، بحسب الوزير الذي أكّد أنّ موسم حج هذا العام اتسم بنجاح تنفيذ كافة الخطط الأمنية والوقائية والتنظيمية والخدمية والمرورية، حيث اكتمل وصولهم إلى مشعر عرفات، ومن ثم النفرة إلى مشعر مزدلفة ثم إلى مشعر منى في وقت قياسي وفق تنظيم دقيق وانسيابية تامة، وصولاً إلى الجمرات والتوافد إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة واستكمال مناسك حجهم اتباعًا لهدي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

وأضاف أنّ الحالة الأمنية كانت مستقرة ولم تشهد وقوع أي حوادث تمس أمن الحجيج أو تعكر صفو الحج وفق انضباطية تامة ومراقبة دقيقة لأوضاعهم، وتنقلاتهم ومقرات إقامتهم، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات والرعاية الأمنية والصحية والحركة المرورية المنتظمة وفي بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة.

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كما بعث وزير الداخلية، ببرقية إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، تقدّم فيها بالتهنئة على حلول عيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم حج هذا العام برعاية كريمة وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، ودعم من سمو ولي العهد، ما مكَّن ضيوف الرحمن من أداء مناسك حجهم بكل سكينة وأمان.



وأوضح الوزير أنّ التنفيذ الدقيق لخطط الحج الأمنية والوقائية والتنظيمية والمرورية وحركة المشاة والتكامل بين الجهات الحكومية كان له الدور الفاعل في نجاح هذا الموسم وتميُّزه، كما كان لمبادرة طريق مكة التي انطلقت منذ ثلاثة مواسم دور في تسهيل وصول الحجاج، حيث اكتمل وصول الحجاج إلى مشعر عرفات، ومن ثمّ نفرتهم إلى مزدلفة ثم إلى منى وفق تنظيم دقيق وانسيابية تامة، ومباشرتهم رمي الجمرات وتوافدهم إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة واستكمال مناسك حجهم بكل يسر وسهولة، وفقًا للخطط الموضوعة بكل انضباطية ومراقبة لأوضاعهم وتحركاتهم، ولم تسجل أي حوادث تمس أمن الحجيج أو تعكر صفو حجهم.

وأضاف: «كانت الأوضاع الصحية مطمئنة، ولم تشهد بفضل الله ظهور أي حالات وبائية، إضافةً إلى تأمين جميع الخدمات والتسهيلات التي يحتاج إليها الحاج وتوفير السلع الاستهلاكية، والغذائية، والخدمات العامة الأخرى، والتي حظيت بمتابعة الجهات الخدمية لضمان استمرارها».