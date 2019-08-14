بالفيديو.. أمير مكة يثمِّن دور نائبه في خدمة الحجيج: صاحب جهود عجيبة

أثنى الأمير خالد الفيصل -مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة- على الجهود «العجيبة»، لنائبه الأمير بدر بن سلطان في لجنة الحج المركزية، وقال في مقابلة مع فضائية «العربية»، إن «الأمير بدر، له نشاط في كل مجال.. هو شاب ويستغل شبابه في أطهر بقعة في العالم، وفي أطهر مهمة في العالم، وهي خدمة ضيوف الرحمن ويؤدي عمله بطريقة عجيبة».

يُشار إلى أن الأمير بدر بن سلطان قد وجّه –أمس الثلاثاء- بإيقاف مسؤولي مؤسسة «مطوفي حجاج دول جنوب آسيا» عن العمل، بعد تقصيرهم في خدمة ضيوف الرحمن، وأمر بمعالجة عاجلة وتقديم كامل الخدمات للحجاج والتحقيق مع المقصرين والرفع بالنتائج له.

وتفاعلًا مع هذا التوجيه، أصدرت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأربعاء، قرارًا بإعفاء مديري المكتبين 80 و82 التابعين للمؤسسة عن العمل؛ نظرًا لما رُصِدَ عليهما من تقصيرٍ في تقديم الخدمات المقدمة للحجاج، وتقرّر إحالتهما لمجلس تأديب أفراد الطوائف للتحقيق، وتعيين مديرين آخرين لمتابعة تقديم الحلول العاجلة لمعالجة الوضع الراهن حتى عودة الحجاج التابعين للمكتبين إلى بلادهم سالمين.