حج / نائب وزير الحج والعمرة يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج



مكه المكرمة:13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واس

رفع معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير

وقال نائب وزير الحج والعمرة: تبذل المملكة كافة طاقاتها وإمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله – بتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم إلى المملكة وخلال أدائهم مناسك الحج وحتى عودتهم إلى بلادهم سالمين بعد أن منّ الله عليهم بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

وأضاف معاليه أن جميع الأجهزة الحكومية تتشرف بخدمة ضيوف الرحمن في منظومة متكاملة وخطط محكمة يتم تنفيذها على أكمل وجه ويتم متابعتها من خلال غرف مراقبة وتحكم ولجان المتابعة الميدانية للتأكد من تقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، منوها بالمشاريع والمبادرات النوعية التي نفذت لحج هذا العام والتي كانت سبباً بعد توفيق الله في التيسير على ضيوف الرحمن في أداء مناسكهم بيسر وسهولة ووسط أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.

// انتهى //

16:40ت م

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مكه المكرمة:13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واسرفع معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1440ھ .وقال نائب وزير الحج والعمرة: تبذل المملكة كافة طاقاتها وإمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله – بتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم إلى المملكة وخلال أدائهم مناسك الحج وحتى عودتهم إلى بلادهم سالمين بعد أن منّ الله عليهم بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام.وأضاف معاليه أن جميع الأجهزة الحكومية تتشرف بخدمة ضيوف الرحمن في منظومة متكاملة وخطط محكمة يتم تنفيذها على أكمل وجه ويتم متابعتها من خلال غرف مراقبة وتحكم ولجان المتابعة الميدانية للتأكد من تقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، منوها بالمشاريع والمبادرات النوعية التي نفذت لحج هذا العام والتي كانت سبباً بعد توفيق الله في التيسير على ضيوف الرحمن في أداء مناسكهم بيسر وسهولة ووسط أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.// انتهى //16:40ت م0083

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