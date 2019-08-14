 حج / رئاسة شئون المسجد النبوي تنفذ خططها التشغيلية لمرحلة ما بعد الحج/ إضافة أولى واخيرة

المدينة المنورة 13 ذو الحجة 1440هـ الموافق 14 أغسطس 2019م واستواصل وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي الشريف التي تمثل إحدى القطاعات الحكومية بالمدينة المنورة تقديم خدماتها لضيوف الرحمن زوار مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لموسم الحج الثاني من خلال خططها التشغيلية والتنفيذية التي وضعتها قبل حج هذا العام 1440هـ وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وبإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة وسمو نائبه ليتمكنوا من أداء بقية مناسكهم وعبادتهم في راحة واطمئنان .وتتمثل هذه الخطط متابعة جميع شئون المسجد النبوي والخدمات فيه وتقديمها للمستفيدين من زوار ومصلين بما يناسب احتياجاتهم ليؤدوا عبادتهم بالمسجد النبوي بكل يسر وسهولة إذ تقدم الوكالة أعمال نظافة المسجد النبوي الشريف وساحاته وسطحه وفرش المسجد النبوي الشريف بأكثر من 16000 سجادة داخل المسجد وسطحه وأطرافا من الساحات الشمالية والغربية والشرقية إضافة إلى مهام إدارة السقيا التي تتولى توريد أكثر من 300 طن من مياه زمزم يومياً وكذلك توفير مياه زمزم الباردة في 15.000 حافظة مياه داخل المسجد النبوي وسطحه فضلاً عن 40 خزاناً من المياه الباردة مع الكاسات النظيفة ذات الاستخدام الواحد ، بالإضافة إلى 60 موقعاً للمشارب فيها 385 نافورة شرب في ساحات المسجد النبوي وكذلك الإشراف على تعبئة الحافظات وتوزيع أكثر من 360.000 كأس جديد يومياً وسحب المستعمل منها أولاً بأول .كما تقوم إدارة السقيا بتهيئة المشربيات والعناية بنظافتها وتجهيزها في عموم الساحات حيث تحتوي كل مشربية على 21 أو 12 صنبورًا وعدد 40 أو 24 حامل كاسات إضافة إلى تأمين كاسات الشرب التي تصل إلى 400 كرتون في اليوم الواحد ما يعادل 800.000 كاسه موزعة داخل المسجد النبوي وسطحه وساحاته ، كما تعمل الإدارة على متابعة تحليل مياه زمزم بصفة دورية في مختبر الوكالة ومتابعة ما يخص تعبئة الحافظات بماء زمزم المبرد والغير مبرد وأماكن توزيعها ونظافتها ونظافة مواقعها ومتابعة موقع سبيل ماء زمزم في الساحة الغربية المخصص لتعبئة ماء زمزم للأفراد والمساجد والإشراف على نظافة العربات المخصصة لنقل حافظات زمزم ، في حين تقدم إدارة النظافة والسجاد بالوكالة العديد من الخدمات الحيوية من خلال المهام اليومية التي يعمل على تنفيذها 1250 عاملاً للنظافة في أقسام الرجال و200 عاملة في أقسام النساء حيث المشتملة على كنس الروضة الشريفة وتطييبها بمعطرات الورد وغسل الأرضيات داخل المسجد النبوي وكنس سجاد المسجد .// يتبع //16:40ت م0081

حج / رئاسة شئون المسجد النبوي تنفذ خططها التشغيلية لمرحلة ما بعد الحج/ إضافة أولى واخيرة

بينما يقوم قسم التوجيه والإرشاد الديني للزوار والمصلين بالمسجد النبوي الشريف بالدعوة إلى الله والتوجيه بالحكمة والموعظة الحسنة وتيسير وتسهيل السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما وزيادة الدروس العلمية التي تعنى بالعقيدة وتوفير مكتبة متكاملة "مقروءة" تحتوي على الكتب العلمية المطبوعة والمخطوطة والصوتية التي تحتوي على الدروس العلمية لمدرسي المسجد والخطب والتلاوات لأئمة المسجد النبوي تقدم للزوار بعدة وسائط منها الأشرطة والأقراص المضغوطة CD مجاناً وكذلك الإجابة على الفتاوى المتعلقة بالعبادة والحج والعمرة وآداب زيارة المسجد النبوي إضافة إلى نسخ جميع كتب المكتبة وتحويلها إلى صيغة PDF وتأمين أجهزة حواسيب مطورة مما يتيح للباحث حرية التصفح العادي والرقمي .

أما إدارة خدمات التشغيل والصيانة فتقوم الإدارة بإعداد ومتابعة تنفيذ برامج التشغيل والإطفاء للإنارة الداخلية والخارجية بالمسجد النبوي الشريف وساحاته ووضع برامج تشغيل القباب والمظلات ومتابعة تشغيلها حسب ظروف الجو وكذلك مراوح بث رذاذ الماء في الساحات ومتابعة تنفيذ برنامج تشغيل السلالم الكهربائية الخاصة بالسطح والدورات ومتابعة حالة الجو داخل المسجد النبوي والتأكد من مناسبتها لجموع المصلين والتأكد المباشر من عمل جميع الأجهزة والمعدات ووحدات الإنارة ، كما تقوم ادارة الساحات بالإشراف على ساحات المسجد النبوي ويسعى العاملون في الإدارة إلى تقديم أفضل الخدمات لزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقوم المراقبون بمراقبة كافة الخدمات في الساحات والإبلاغ عن أي ملاحظات لعدم اعاقة الحركة في الساحات وتوجيه الرجال والنساء إلى المصليات المخصصة لكل منهم وإرشاد التائهين ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ونقلهم بالعربات المخصصة من أطراف الساحات إلى أبواب المسجد النبوي قبل الصلاة وبعد الصلاة من أبواب المسجد إلى إطراف الساحات والحد من الافتراش ووضع الأمتعة داخل الساحات .

وفيما يخص الإدارة العامة النسائية بوكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي فقد أولت الوكالة القسم النسائي عناية فائقة من تهيئة الإمكانات كافة للمصليات والزائرات وتعيين مراقبات يؤدين جميع الأعمال الخدمية والرقابية والتنظيمية والأمنية مع مراعاة الخصوصية وعدم مضايقة الرجال لهن في أداء عباداتهن وتمكين النساء من الوصول والصلاة في الروضة الشريفة في أوقات متفرقة بالليل والنهار والتأكد من توفير جميع المتطلبات والخدمات في أقسام مصلى النساء من مياه زمزم المبردة والفرش ومتابعة نظافة المسجد وجاهزية دورات المياه الخاصة بالنساء على مدار الساعة وجمع المفقودات التي تسلم إلى أصحابها أو تسلم إلى قسم المفقودات في حالة عدم العثور على أصحابها وتعد تقارير يومية منهن بذلك كله .

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