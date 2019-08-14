حج / وزير الحج والعمرة يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج



مكة المكرمة 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واس

رفع معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، باسمه ونيابة عن منسوبي وزارة الحج والعمرة، خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وقال معالي وزير الحج والعمرة: " شهد حج هذا العام تميزاً كبيرًا في تنفيذ الخطط التشغيلية لموسم الحج من كافة القطاعات العاملة في منظومة خدمات الحجاج والتي كان لها بالغ الأثر في توفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام طوال رحلتهم الإيمانية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة".

وأكد بنتن أن ما تحقق من نجاح في موسم حج هذا العام 1440 أتى بفضل من المولى عز وجل ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وما يوليانه من اهتمام دائم بكل ما يقدم لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم في راحة واطمئنان، في ظل تسخير حكومة خادم الحرمين الشريفين كافة الإمكانات المادية والبشرية لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، التي أثمرت ولله الحمد بتمكين جميع الحجاج من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

// انتهى //

16:38ت م

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مكة المكرمة 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واسرفع معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، باسمه ونيابة عن منسوبي وزارة الحج والعمرة، خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ.وقال معالي وزير الحج والعمرة: " شهد حج هذا العام تميزاً كبيرًا في تنفيذ الخطط التشغيلية لموسم الحج من كافة القطاعات العاملة في منظومة خدمات الحجاج والتي كان لها بالغ الأثر في توفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام طوال رحلتهم الإيمانية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة".وأكد بنتن أن ما تحقق من نجاح في موسم حج هذا العام 1440 أتى بفضل من المولى عز وجل ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وما يوليانه من اهتمام دائم بكل ما يقدم لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم في راحة واطمئنان، في ظل تسخير حكومة خادم الحرمين الشريفين كافة الإمكانات المادية والبشرية لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، التي أثمرت ولله الحمد بتمكين جميع الحجاج من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.// انتهى //16:38ت م0079

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