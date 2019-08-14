الجزائري عيسى ماندي في طريقه إلى نابولي الإيطالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخل المدافع الجزائري عيسى ماندي، لاعب ريال بيتيس الإسباني حسابات نابولي الإيطالي من أجل تدعيم دفاعاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقاً لموقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، فإن نابولي الإيطالي يرغب في ضم ماندي، مستغلاً علاقته الطيبة مع بيتيس، بعد التعاقد مع فابيان رويز من النادي الأندلسي الموسم الماضي.

وقدم فابيان رويز مستوى جيداً مع نابولي الموسم المنتهي، بعد انتقاله من صفوف ريال بيتيس مقابل 30 مليون يورو؛ حيث شارك في 40 مباراة، سجل 7 أهداف وصنع 3 بجميع المسابقات.

وأضافت التقارير أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنابولي، طلب التعاقد مع عيسى ماندي، ليجاور اليوناني كوستاس مانولاس القادم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من صفوف روما.

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ويملك عيسى ماندي شرطاً جزائياً بعقده يبلغ 30 مليون يورو؛ حيث ينتهي تعاقده مع الفريق الإسباني في 2021، وشارك اللاعب البالغ 27 عاماً خلال الموسم المنتهي مع ريال بيتيس في 48 لقاء، وسجل هدفين.

وأسهم عيسى ماندي في تحقيق المنتخب الجزائري لقب كأس الأمم الأفريقية 2019 التي أقيمت مؤخراً بمصر.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي الجنوب الإيطالي يضم في صفوفه حالياً لاعبين جزائريين، هما الظهير فوزي غلام، ولاعب الوسط آدم وناس.