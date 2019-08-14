اختلاف بين الحصيني والزعاق حول بداية سهيل

2019-08-14

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

بدا واضحاً أن هناك تضارباً في المعلومات التي يقدمها كل من عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق والمبشر التربوي والباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني حول بداية موسم سهيل.

ففي الوقت الذي قال فيه الزعاق: إنه تبقى 6 أيام على موسم سهيل، قال الحصيني: إن سهيل سيحلّ بعد 10 أيام.

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وفي التفاصيل قال الزعاق: بقي ستة أيام على موسم سهيل، وهو الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدل؛ ولذلك سُمي سهيلاً نسبة إلى السهل المرن فخلاله تتسهل الأجواء من الحرارة الشديدة إلى الحرارة المعتدلة، فيوم الثلاثاء 19 ذو الحجة 20 أغسطس أول موسم سهيل، ومدته 53 يوماً ثم يعقبه أجمل وألطف مواسم السنة (الوسم).

أما الحصيني فقال: باقي على سهيل عشرة أيام حيث يظهر في ١٤٤٠/١٢/٢٣هـ ومدته ٥٣ يوماً.. متوقع انحسار وانتهاء موجات الحر الشديدة، ويعتبر فصل الصيف لهذا العام الحرارة فيه حول المعدل وحتى تاريخ هذه التغريدة ولمدة أسبوعين قادمين لا توجد مؤشرات أمطار على الشمالية والشرقية والوسطى إلا ما شاء الله.