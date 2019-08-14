مدير الجوازات يشرف ميدانيًا على مغادرة ضيوف الرحمن بمطار جدة الدولي

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

قام مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، مساء الثلاثاء 12 / 12 / 1440هـ بالمتابعة الميدانية لمغادرة رحلات ضيوف الرحمن بصالات الجوازات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وصالة مبادرة “إياب” المخصصة لإنهاء إجراءات الحجاج المستفيدين من المبادرة، وذلك للإشراف المباشر والاطلاع على سير العمل بصالات الجوازات في المطار ومتابعة تنفيذ خطة مغادرة ضيوف الرحمن والوقوف ميدانياً على الخدمات التي تقدمها الجوازات خلال مغادرة حجاج بيت الله الحرام لبلدانهم والتأكد من دقة الإجراء وسرعة الإنجاز لضمان إنهاء إجراءات سفر الحجاج أمام منصة الجوازات بكل يسر وسهولة.

وتأتي هذه الجولة التفقدية ضمن الزيارات الميدانية لمدير عام الجوازات للوقوف على سير أعمال الجوازات في المنافذ الدولية خلال مرحلة مغادرة الحجاج بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج بكل أمن وأمان.

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وأكد “اليحيى” على دعم جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بالقوة البشرية المدربة والمؤهلة وبالأجهزة التقنية الحديثة والمطورة وأجهزة كشف التزوير وأجهزة التحقق من الخصائص الحيوية “البصمة” لتسهيل إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن.

وفي ختام الجولة، نقل اللواء اليحيى تهاني وتبريكات ولاة الأمر “حفظهم الله” لجميع منسوبي المديرية العامة للجوازات بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح خطة الحج لهذا العام وما بذلوه في مرحلة القدوم متمنين لهم التوفيق والسداد في مرحلة مغادرة الحجاج.

وحث مدير عام الجوازات كافة منسوبي جوازات المطار على حسن استقبال حجاج بيت الله الحرام وتقديم أفضل الخدمات لهم وبذل المزيد من الجهد والحرص على الدقة في تنفيذ الإجراءات، متمنيًا لضيوف الرحمن حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا.

رافق اللواء اليحيى في هذه الجولة قائد قوات الجوازات للحج اللواء خالد بن فهاد الجعيد، ومساعد قائد قوات الجوازات لشؤون المنافذ بالحج اللواء خالد بن عبدالله المقبل، والمساعد للشؤون الإدارية اللواء الدكتور خالد بن محمد الهويش، ومدير الإدارة العامة المتابعة اللواء حميدان بن صامل المطيري، وعدد من قادة القطاع.