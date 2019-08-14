بنك التسليف | رابط وشروط التسجيل في قرض كنف النساء

يبحث الكثيرون عن شروط التسجيل للحصول على قرض كنف للنساء الذي يقدم قرض تمويلي تصل قيمته الى 30 ألف ريال سعودي، والهدف من تقديم القرض مساندة الفئات الاشد حاجة للدعم مثل المطلقات والأرامل، وذلك من خلال منحهن تمويل للمساعدة على تحمل أعباء الحياة، وبدعم مقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الامير محمد بن سلمان، ومن خلال هذا الموضوع نقدم لكم متابعي موقع نجوم مصرية، شروط التسجيل للحصول على قرض كنف المخصص للنساء.

قرض كنف

يهدف تقديم قرض كنف الى تمكين المراة ومساندها على تحمل أعباء الحياة اليومية، ومواجهة الظروف الصعبة تحت رعاية ودعم الحكومة السعودية، ولرفع المستوي المعيشي للمراة وجعلها جزاء منتج وحيوي، والعمل على تحقيق مستوي إجتماعي متميز لها، ويمكن التقديم للحصول على قرض “كنف” من خلال الموقع الالكتروني و التسجيل ، بعد التأكد من استيفاء الشروط المطلوبة وقفا للائحة التمويل الأسري، والتمويل يعطي دون فوائد ويصل الى 30 الف ريال سعودي، وباقساط مسيرة وبأطول فتره سداد تصل الى 60 شهر، ويتم مراجعة طلبات القروض بشكل دوري ومستمر ويمكن إستحداث المنتجات المناسبة، التي تخدم الشرائح المستهدفة، مع مراعاة توافق احتياجات الفئات المستحقة للقرض دون أى استثنائات.

Advertisements

وتم أستفاده نحو 2.6 مليون مواطن ومواطنة من خدمات البنك منذ تأسيسه عام 1391 هـ، ووصل حجم التمويل نحو 105 مليار سعودي في تمويل مختلف المشاريع والتمويل الإجتماعي .

قد يهمك :