السعودية | البرلمان العربي: السعودية أدارت الحج بكفاءة

شكرا لقرائتكم البرلمان العربي: السعودية أدارت الحج بكفاءة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشاد البرلمان العربي بتنظيم السعودية لموسم الحج هذا العام بكفاءة واقتدار.

وقدم الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام، مثمناً عالياً ما بذلته حكومة المملكة مُمثلة بكافة الوزارات والقطاعات والجهات المعنية بالحج ونجاحها في إدارة أكبر تجمع بشري خلال موسم الحج.

وذكر أن كافة الجهات السعودية سخرت واستنفرت كافة جهودها لتوفير كل ما يلزم لراحة حجاج بيت الله الحرام على مدار الساعة بكل كفاءة وتفانٍ وإخلاص، مشيدا بما قدمته من خدمات وتسهيلات لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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وأكد رئيس البرلمان العربي أن نجاح موسم الحج لهذا العام شهد عليه العالم أجمع من خلال تأدية الحجاج للمناسك بكل أمن واطمئنان، متمتعين بما وفرته لهم السعودية من رعاية شاملة في مختلف الجوانب التي يحتاجها الحجيج.

وقال إن كل هذا تحقق بفضل الله ثم بالإشراف المباشر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، فضلاً عن جهود كافة الجهات والوزارات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بالخطط الدقيقة والجهود العظيمة التي وضعتها السعودية لإدارة الحج في ظل منظومة أمنية وصحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن، وما تم استحداثه من أعمال وخدمات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والتي أسهمت بصورة فاعلة في التيسير على الحجاج وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء المناسك.

وأكد أن النتائج التي تحققت خلال موسم الحج الحالي عكست مستوى القدرات والمهارات التنظيمية الكبيرة التي وصلت إليها السعودية في إدارة الحشود والتي مكنت الحجاج من أداء الشعائر.