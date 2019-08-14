‏السعودية اليوم / تعليم المهد يوجه المعلمين والمعلمات المعينين الى مدارسهم



المدينة المنورة 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واس

وجهت إدارة التعليم بمحافظة مهد الذهب المعلمين والمعلمات المعينين الجدد إلى مدارسهم للعام الدراسي 1440/1441 وفق الاحتياج في قطاعات الإدارة التعليمية .

ودعت الادارة المعلمين والمعلمات الاطلاع على نتائج الحركة وذلك بالدخول على حساب المعلم والمعلمة عبر نظام نور,متمنية لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم السامية.

// انتهى //

15:23ت م

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