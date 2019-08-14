السعودية اليوم / تعليم تبوك يستقبل المعلمين والمعلمات الجدد ببرنامج “التهيئة المهنية”



تبوك 13ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019م واس

تنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك برنامج “التهيئة المهنية” للمعلمين والمعلمات الجدد يوم الأحد القادم، والذي يهدف إلى دعم الجاهزية للتعليم والتعلم من خلال التطوير المهني التشاركي القائم على المدرسة.

وأكد امدير عام التعليم بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري على المعلمين والمعلمات الجدد بأهمية التعاون والعمل بروح الفريق الواحد مع قيادة المدرسة.

مبينًا أن نجاحهم في أداء رسالتهم العظيمة مرتبط بقدراتهم والتزامهم بالمعايير المهنية والاستفادة من المهارات والأساليب الحديثة وتطبيق ما تعلموه من علوم ومعارف والاستفادة من خبرات وتجارب زملائهم المعلمين السابقين وقادة المدارس والحرص على التطوير المهني وحضور البرامج التدريبية, وفتح قنوات الحوار الهادف مع أبنائهم الطلاب والاهتمام بهم في إطار الدور التربوي والتعليمي المؤثر للمعلم في المدرسة والمجتمع.

أوضح أن البرنامج يرتكز على دعم تمكين وتمهين المعلم والمعلمة، والتركيز على ممارسات التطوير المهني المستندة على المدرسة، بالإضافة إلى تعاون إدارات شؤون المعلمين والتدريب التربوي وإدارة وأقسام الإشراف التربوي في تنفيذ البرنامج في المبنى الرئيس لإدارة التعليم (للمعلمين) ومبنى الإدارات النسائية (للمعلمات).

وقال: "إن البرنامج يتضمن خطة تدريبية مكثفة تشتمل على برامج تدريبية “نوعية” لكل الاحتياجات الفِعْلِية للميدان التربوي بكل فئاته وتخصصاته المختلفة. وفق عدة محاور أبرزها حقوق وواجبات المعلم، وأخلاقيات مهنة التدريس، وفرص التطوير المهني والوظيفي، وعلاقة المعلم الجديد بالمجتمع، ونماذج ملهمة من الميدان".

// انتهى //

15:23ت م

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