حج / مدير جامعة الملك فيصل يهنىء القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام



الاحساء 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واس

رفع معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي باسمه وباسم منسوبي الجامعة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة نجاح حج عام 1440هـ .

وأكد معاليه أن هذا النجاح المشرف تحقق بعون من الله تعالى أولا، ثم بما قدمته قيادتنا الرشيدة من جهود جبارة، ورعاية خاصة، وإشراف دقيق، ومتابعة مستمرة عن قرب من مسؤولي الوطن وقياداته، كما يأتي استجابة لما وجه به خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لتسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية وتوفير كل ما يحتاجه ضيوف الرحمن، لراحتهم، ومساعدتهم على تأدية حجهم بيسر واطمئنان، مشيرا الى ان التوجيهات الكريمة تم ترجمتها عبر خطط مدروسة ودقيقة حققت عند تنفيذها نجاحًا لافتًا يضاف لسجل النجاحات السابقة، كما كشفت بفضل من الله تعالى وتوفيقه عن مدى الانسجام والمواءمة بين جهود وخدمات أجهزة الدولة وقطاعاتها المتعددة، وتنافسها الكبير لتسخير كل طاقاتها في سبيل راحة قاصدي الرحاب المقدسة.

وقال معاليه إن هذا المنسك العظيم الذي يلتقي في زمانه ومكانه مسلمو كل بقاع العالم يحظى بعظيم الاهتمام والرعاية، وتبذل لأجله الميزانيات الضخمة، والجهود الكبيرة على مدى العام، مبينًا أن هذه النجاحات المتتابعة لتنظيم الحج ما هي بعد توفيق الله تعالى إلا تيجان من الشرف الكبير الذي تعتز به هذه الدولة المباركة وهي تؤدي واجبها نحو ضيوف الرحمن، ليجدوا في حناياها الطاهرة كل الاحترام والتقدير، ويرجعون إلى بلدانهم محملين بالمواقف والذكريات الطيبة لما وجدوه من حفاوة وتكريم وتيسير لأداء فريضتهم.

وأعرب الدكتور العوهلي عن شكره للمولى عز وجل والثناء عليه على امتنانه وتوفيقه لهذه القيادة الرشيدة المباركة، مبينا مدى الاعتزاز الذي يشعر به كل مواطن وهو يجد إخوانه من رجال الأمن وموظفي الدولة يعملون بلا كلل لتقديم خدمات الحج المتعددة، ويبذلون قصارى جهدهم في خدمة ضيوف الرحمن، لرسم ملامح الشخصية

// انتهى //

15:17ت م

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الاحساء 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واسرفع معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي باسمه وباسم منسوبي الجامعة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة نجاح حج عام 1440هـ .وأكد معاليه أن هذا النجاح المشرف تحقق بعون من الله تعالى أولا، ثم بما قدمته قيادتنا الرشيدة من جهود جبارة، ورعاية خاصة، وإشراف دقيق، ومتابعة مستمرة عن قرب من مسؤولي الوطن وقياداته، كما يأتي استجابة لما وجه به خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لتسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية وتوفير كل ما يحتاجه ضيوف الرحمن، لراحتهم، ومساعدتهم على تأدية حجهم بيسر واطمئنان، مشيرا الى ان التوجيهات الكريمة تم ترجمتها عبر خطط مدروسة ودقيقة حققت عند تنفيذها نجاحًا لافتًا يضاف لسجل النجاحات السابقة، كما كشفت بفضل من الله تعالى وتوفيقه عن مدى الانسجام والمواءمة بين جهود وخدمات أجهزة الدولة وقطاعاتها المتعددة، وتنافسها الكبير لتسخير كل طاقاتها في سبيل راحة قاصدي الرحاب المقدسة.وقال معاليه إن هذا المنسك العظيم الذي يلتقي في زمانه ومكانه مسلمو كل بقاع العالم يحظى بعظيم الاهتمام والرعاية، وتبذل لأجله الميزانيات الضخمة، والجهود الكبيرة على مدى العام، مبينًا أن هذه النجاحات المتتابعة لتنظيم الحج ما هي بعد توفيق الله تعالى إلا تيجان من الشرف الكبير الذي تعتز به هذه الدولة المباركة وهي تؤدي واجبها نحو ضيوف الرحمن، ليجدوا في حناياها الطاهرة كل الاحترام والتقدير، ويرجعون إلى بلدانهم محملين بالمواقف والذكريات الطيبة لما وجدوه من حفاوة وتكريم وتيسير لأداء فريضتهم.وأعرب الدكتور العوهلي عن شكره للمولى عز وجل والثناء عليه على امتنانه وتوفيقه لهذه القيادة الرشيدة المباركة، مبينا مدى الاعتزاز الذي يشعر به كل مواطن وهو يجد إخوانه من رجال الأمن وموظفي الدولة يعملون بلا كلل لتقديم خدمات الحج المتعددة، ويبذلون قصارى جهدهم في خدمة ضيوف الرحمن، لرسم ملامح الشخصية السعودية المعطاءة وما تتمتع به من قيم إنسانية، وتعامل نبيل وتضحيات لافتة، سائلاً المولى الكريم أن يجزيهم أكرم الجزاء.// انتهى //15:17ت م0063

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.