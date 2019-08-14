السعودية اليوم / الأمن التونسي يوقف 9 مهاجرين غير شرعيين قرب الحدود التونسية الليبية



تونس 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واس

أوقف الأمن التونسي اليوم، تسعة مهاجرين غير شرعيين، في مدينة بن قردان بالقرب من الحدود التونسية ـ الليبية.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية، بأن المهاجرين من عائلة واحدة ويحملون الجنسية السودانية، وقد تمت إحالتهم إلى النيابة العمومية لإتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

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15:15ت م

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