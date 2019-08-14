مكة المكرمة 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 اغسطس 2019 م واسرفع معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة نجاح أعمال موسم حج 1440هـ - بفضل الله - ثم بفضل ما وفرته القيادة الرشيدة بالمملكة من إمكانات عظيمة لرعاية ضيوف الرحمن والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، مثمناً دعم القيادة المستمر لجميع القطاعات خلال الموسم.وقدم معالي الأمين التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، ولصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة بهذه المناسبة العظيمة، معرباً عن شكره وتقديره لسموهما الكريمين على دعمهما اللامحدود لتنمية مكة المكرمة وتحقيق الراحة والإستقرار والرخاء لسكانها وزوارها من حجاج ومعتمرين، وتسخير كافة الإمكانات لإستقبال ضيوف الرحمن ودعم كافة القطاعات الحيوية بالعاصمة المقدسة.وقدم معاليه شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي الذي تابع باستمرار سير العمل خلال الفترة الماضية، وقدم دعمه لأمانة العاصمة المقدسة لتنفيذ الخطة بالحج والنهوض والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية المقدمة لضيوف الرحمن، والتي أثمرت عن خلو موسم حج هذا العام من أي آفات تشكل خطورة على سلامة الحجاج، والتي أتت نتيجةً للاستعدادات الميدانية الكبيرة منذ وقت مبكر وتكثيف التنسيق والعمل المشترك مع الجهات المعنية ذات العلاقة وتوحيد الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام.وأكد معالي الأمين إن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - حرصت وبذلت الغالي والنفيس لراحة وخدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن كافة النجاحات التي سطرتها الجهات العاملة بالحج، جاءت امتثالاً للنهج الذي أسسه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - والذي جعل من خدمة الحجاج نهجاً وسلوكاً بين المواطنين إضافةً إلى أن (خدمة الحاج أمانة) يبتغى فاعلها الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى.// يتبع //15:13ت م0059

حج / أمين العاصمة المقدسة يعلن نجاح خطة الأمانة وخلو موسم الحج من آفات الصحة العامة/ إضافة أولى واخيرة

وقال معاليه : إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - القاضية بالعناية بالحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وانطلاقاً من حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلةً بأمانة العاصمة المقدسة على سلامة حجاج بيت الله الحرام فقد استنفرت الأمانة جميع إمكاناتها البشرية والمادية والتقنية لتقديم خدماتها بكافة مستوياتها الخدمية والوقائية والتوعوية، ومن خلال الخطة العامة بالحج والتي شارك في تنفيذها أكثر من (23) الف موظف وعامل، وتضمنت تهيئة جميع الإمكانات والخدمات البلدية وتطبيق الرقابة على أكثر من (50) الف محل تجاري وغذائي متعلقة بالصحة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، كما تم تطبيق أعلى معايير الإصحاح البيئي على جميع محال ومطابخ تجهيز الأطعمة والوجبات لحجاج بيت الله الحرام، وتم إحكام الرقابة على أعمال المسالخ ورفع معدل الأداء بها وتطويرها قبل الموسم.

وبلغ عدد المذبوحات في مسالخ الأمانة خلال الموسم (307) ألف رأس من الماشية، وفي مجال مكافحة آفات الصحة العامة والنظافة تم رصد وتطهير جميع البؤر النشطة المؤقتة والقيام بأعمال المكافحة بالطرق الصديقة للبيئة والمعالجة الكيميائية والهندسية للبؤر الدائمة، والاستعداد الكامل للتعامل مع النفايات حيث تم تخصيص أكثر من (13) الف كادر ما بين عامل ومشرف وسائق للقيام بأعمال النظافة والإشراف عليها، و بلغ إجمالي النفايات التي تم رفعها بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة (84) الف طن حتى تاريخه .

وعبر معالي الأمين عن فخره واعتزازه بمنسوبي أمانة العاصمة المقدسة ولما قدموه لخدمة ضيوف الرحمن، مقدماً شكره وتقديره لكافة المنسوبين ممن عملوا ليلاً ونهاراً لخدمة الحجاج، مؤكداً أن هذا النجاح جاء بتوفيق من الله أولاً ثم بفضل الخبرات السابقة والتي جاءت امتداداً لرصيد معرفي تراكمي لنجاحات ماضية في مواسم مليئة بالعطاء لخدمة ضيوف الرحمن، مشيداً بما قدمته وزارة الشؤون البلدية والقروية من دعم ومساندة خلال الموسم، مثمناً مستوى التنسيق التنظيمي والتعاون بين الأمانة وجميع الجهات الحكومية التي شاركت في تنفيذ الخطة في الحج، سائلاً المولى عزَّ وجلَّ أن يحفظ لهذه البلاد قائدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن يجزل له الأجر والمثوبة على ما يقدمه للمسلمين من خدمات خيّرة، وأعمال جليلة، وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها.

انتهى

15:13ت م

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