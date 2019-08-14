فيديو.. صاحب مقطع هذا واجبي يكشف تفاصيل عرض الحاجة المصرية

2019-08-14

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

هذا واجبي .. كلمة بسيطة في عدد حروفها لكنها عظيمة المعنى، قالها الطالب العسكري السعودي ماجد بن نادر بعدما عرضت عليه سيدة مبلغاً مالياً أثناء أداء مهام عمله في خدمة الحج.

وقال صاحب مقولة: هذا واجبي، إنه تفاجأ أثناء قيامه ببث السكينة والطمأنينة بين الحجيج بسيدة من جنسية عربية، وتحديداً مصرية تعرض عليه مبلغاً مالياً كبيراً إلا أنه رفض في عزة وإباء إدراكاً منه لأهمية ما تقدمه المملكة لخدمة الحجيج.

وقد احتفى المواطنون بالطالب العسكري ماجد بن نادر صاحب مقولة: هذا واجبي، معتبرين أنه مثال للمواطن السعودي المخلص في عمله والذي لا ينتظر الأجر أو المكافأة إلا من الله عز وجل.

وعبر وسم هذا واجبي قال سطام بن خالد آل سعود : “الوطن يعتز ويفخر بأمثالكم ماجد بن نادر صاحب مقولة: هذا واجبي تستاهل التكريم أنت مثال لكل جندي سعودي”.

Advertisements

وقال حساب نايفكو: “إن وزير الداخلية تواصل مع صاحب مقولة: هذا واجبي هاتفياً وقدم له مكافأة مالية 100 ألف ريال وسيارة، وفوق هذا وعده بتعيينه بعد تخرجه في أي مدينة يرغبها”.

أما أسامه الفيصل فقال : “تحية له ولجميع من ساهموا في خدمة ضيوف الرحمن”.

وأشادت بنت حرب بما قام به العسكري نادر بقولها : “عسكري يرفض مبلغاً من حاجة قد لا يتجاوز المائة ريال وعوّضه الله بـ 100 ألف ريال من وزير الداخلية وسيارة وتعيين بالمدينة التي يرغب بها بعد تخرجه، ودعوة للالتقاء بوزير الداخلية، والأهم دعوات الآلاف من الناس له”.

وقال سعد آل حجاب : هذا واجبي .. ثمانية أحرف اختصرتْ أصولَ الفضائلِ العالميةِ الكبرى: (الشجاعة والعدل والاعتدال والإنسانية والسمو) .. هذا واجبي .. ثمانية أحرفٍ فيها التعبيرُ الموجز التطبيقيّ لمفهوم ” بعثتُ لأتممَ مكارمَ الأخلاق “.