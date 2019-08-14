اللواء اليحيى يشرف على مغادرة الحجاج في مطار الملك عبدالعزيز

2019-08-14

متابعات الخليج 365 - جدة

تابع مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، مساء أمس الثلاثاء، ميدانيًا مغادرة رحلات ضيوف الرحمن بصالات الجوازات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وصالة مبادرة “إياب” المخصصة لإنهاء إجراءات الحجاج المستفيدين من المبادرة.

واطلع اللواء اليحيى على سير العمل بصالات الجوازات في المطار وتابع تنفيذ خطة مغادرة ضيوف الرحمن، كما وقف ميدانياً على الخدمات التي تقدمها الجوازات خلال مغادرة حجاج بيت الله الحرام لبلدانهم والتأكد من دقة الإجراء وسرعة الإنجاز لضمان إنهاء إجراءات سفر الحجاج أمام منصة الجوازات بكل يسر وسهولة.

وتأتي هذه الجولة التفقدية ضمن الزيارات الميدانية لمدير عام الجوازات للوقوف على سير أعمال الجوازات في المنافذ الدولية خلال مرحلة مغادرة الحجاج بعد أن مَنّ الله عليهم بأداء فريضة الحج بكل أمن وأمان.

وأكد اللواء اليحيى دعم جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بالقوة البشرية المدربة والمؤهلة وبالأجهزة التقنية الحديثة والمطورة وأجهزة كشف التزوير وأجهزة التحقق من الخصائص الحيوية “البصمة” لتسهيل إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن.

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وفي ختام الجولة نقل اللواء اليحيى تهاني وتبريكات ولاة الأمر لجميع منسوبي المديرية العامة للجوازات بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح خطة الحج لهذا العام وما بذلوه في مرحلة القدوم متمنين لهم التوفيق والسداد في مرحلة مغادرة الحجاج.

وحث مدير عام الجوازات كافة منسوبي جوازات المطار على حسن استقبال حجاج بيت الله الحرام وتقديم أفضل الخدمات لهم وبذل المزيد من الجهد والحرص على الدقة في تنفيذ الإجراءات، متمنياً لضيوف الرحمن حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً.

ورافق اللواء اليحيى في هذه الجولة قائد قوات الجوازات للحج اللواء خالد بن فهاد الجعيد، ومساعد قائد قوات الجوازات لشؤون المنافذ بالحج اللواء خالد بن عبدالله المقبل، والمساعد للشؤون الإدارية اللواء الدكتور خالد بن محمد الهويش ومدير الإدارة العامة المتابعة اللواء حميدان بن صامل المطيري وعدد من قادة القطاع.