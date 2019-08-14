6 أيام على موسم سهيل وهذا سبب تسميته

2019-08-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، أنه بقي 6 أيام على موسم سهيل.

وأوضح الزعاق أن موسم سهيل هو الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدل، ولذلك سمي سهيلاً نسبة إلى السهل المرن، فخلاله تتسهل الأجواء من الحرارة الشديدة إلى الحرارة المعتدلة.

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وتابع الزعاق أن يوم الثلاثاء 19 ذي الحجة 20 أغسطس هو أول موسم سهيل، ومدته 53 يوماً، ثم يعقبه أجمل وألطف مواسم السنة (الوسم).