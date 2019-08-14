2019-08-14

7 خدمات في الأحوال يمكن تفويض الآخرين لإنهائها

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الأحوال المدنية أن بالإمكان الآن تفويض الآخرين لإنهاء عدد من خدماتها نيابة عن المستفيدين، وذلك عبر خدمة التفويض الإلكتروني.

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وأوضحت الأحوال أن الخدمات التي يمكن تفويض الآخرين لإنهائها منها، استلام بطاقة الهوية الوطنية، واستلام شهادة الميلاد، وأيضًا استلام سجل الأسرة، والتبليغ عن واقعة (ميلاد – زواج – طلاق – وفاة).

كما يمكن تفويض الآخرين في خدمات تعديل المهنة أو استلام برنت، وأيضًا استلام إشعارات التعديل.