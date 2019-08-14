حساب المواطن يرد على استفسار مهم بشأن دراسة الأهلية

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حساب متابعات الخليج 365 يرد على استفسار مهم بشأن دراسة الأهلية
متابعات الخليج 365 - الرياض
تفاعل حساب متابعات الخليج 365 مع استفسار مواطن سجل في البرنامج قبل 20 يومًا ولكن لم يتم دراسة الأهلية الخاصة به بعد.
وقال حساب متابعات الخليج 365 إنه في حال تم التقديم الطلب بعد 10 يوليو ستتم دراسة البيانات والتحقق منها وإبلاغه باستيفائه لشروط الأهلية من عدمها عن طريق حسابه “دراسة الأهلية ضمن دورة الأهلية لشهر سبتمبر.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
يذكر أن حساب متابعات الخليج 365 أكثر من مرة على أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات لدى المستفيد الرئيسي أو التابعين، يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال الحساب والتعديل على البيانات ليتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى.
وأودع حساب متابعات الخليج 365 مبلغ الدعم للدفعة الـ21 يوم الثامن من شهر أغسطس الجاري بدلًا من موعدها المعتاد في العاشر من كل شهر ميلادي، وذلك بسبب إجازة عيد الأضحى.
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