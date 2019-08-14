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اليود سلاح الروس لمواجهة الإشعاع النووي
متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل
اتخذت السلطات في روسيا عدداً من الإجراءات لحماية مواطنيها من الآثار الإشعاعية التي نتجت عن الانفجار الضخم، والذي اختلفت الأوساط السياسية والعسكرية في تفسيره بشكل نهائي.
وكان الإخلاء التام للمناطق القريبة من الأثر الإشعاعي للانفجار من بين أهم القرارات التي اتخذتها السلطات الروسية في الساعات القليلة الماضية.
وعلى المستوى الفردي، اعتمد الروس الذين يسكنون في مناطق قريبة من الانفجار وأماكن التأثير الإشعاعي الرئيسية، على اليود كأحد أهم الأدوات التي يمكن أن تسهم في تقليل امتصاص أجسادهم للإشعاع النووي المنتشر في تلك المناطق.
واستغرقت السلطات أيامًا للاعتراف بما حدث، حيث نشرت أولًا معلومات مضللة إلى الجمهور قبل الإقرار بوجود خلل ما في المفاعل النووي.
وقتل تسرب الإشعاع سبعة أشخاص على الأقل، من بينهم خمسة عمال نوويين، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا ما لم تتخذ السلطات الروسية التدابير اللازمة لحماية المواطنين الموجودين في المناطق القريبة من الحادث.
شماتة ترامب
وفي تعليقه على الانفجار النووي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “الولايات المتحدة تتعلم الكثير من الانفجار الصاروخي الفاشل في روسيا.. لدينا تكنولوجيا مماثلة، وإن كانت أكثر تطوراً”.
وأضاف الرئيس الأمريكي عبر تغريدة على تويتر: “تسبب انفجار “سكاي فول” الروسي في إثارة قلق الناس بشأن الهواء المحيط بالمنشأة وما وراءها.. الأمور ليست جيدة!”
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