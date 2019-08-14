طريقة الاستعلام عن الدعم فى برنامج “حساب المواطن”

يبحث الكثيرون عن طريقة الاستعلام عن الدعم المقدم من برنامج “حساب المواطن” ، وقد اعلن حساب المواطن السعودي على ان قيمة الدعم المستحق يتم إيداعها في حسابات المواطنيين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وبدأ البرنامج في إستقبال طلبات الراغبين في التسجيل للاستفادة من الدعم المقدم، على ان يتم صرف الدعم في الدفعة التالية لمن قاموا بالتسجيل وإكمال كافة البيانات المطلوية قبل يوم 10 من الشهر الميلادي، ومن خلال هذا الموضوع نقدم لمتابعي موقع نجوم مصرية طريقة الاستعلام عن الدعم .

حساب المواطن

ويقدم برنامج حساب المواطن الدعم للمواطنين السعوديين لمساعداتهم على أعباء الحياة اليومية، ويمكن للمستفدين تقديم تظلم على مبلغ الدعم المقدم بعد مرور 5 أيام من تاريخ إيداع المبلغ، ويتم تقديم التظلم من خلال حساب المستفيد على الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن ،مع الحرص على المراجعة الدورية للبيانات وتنويهم في حالة عدم تطابق البيانات المسجلة مع الشروط الأهلية للاستحقاق، ويتم صرف دفعات دعم “حساب المواطن” في موعد محدد وهو في اليوم العاشر من كل شهر ميلادى، إذا لم يتوافق اليوم المحدد مع يوم أجازة في نهاية الأسبوع، ويكون الايداع امايوم الخميس إذا صادف الاستحقاق يوم الجمعة أما إذا صادف الاستحقاق يوم السبت يتم صرفه يوم الأحد .

ويهدف برنامج حساب المواطن على تخفيف الآثار المترتبة على الاصلاحات الإقتصادية للاسر السعودية، نتيجة زيادة أسعار الطاقة مثل الكهرباء والوقود، والاثار المترتبة على زيادة أسعار المشروبات والاغذية .