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سَجّلت الجهات الأمنية بالخرج العثور على جثّة الشاب "ناصر بن هذال السبيعي" بمنطقة "الأخوين"؛ بالقرب من مركبته، بعد ١٣ يوماً من فقدانه.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت خلال الأيام الماضية؛ مناشدة ذوي الفقيد مساندة الجهات الأمنية في البحث عن "السبيعي" البالغ من العمر ٣٨ عاماً، الذي كان متجهاً بين محافظة الخرج والتوضحية في يوم 29/ 11/ 1440، ومِنذ ذلك الحين انقطع الاتصال به.
وكان "السبيعي" يستقل مركبة من نوع هونداي "سوناتا" عُثِر عليها بالقرب من منطقة الأخوين بمحافظة الخرج، قبل العثور عليه متوفىً بالمنطقة ذاتها.
14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440 02:17 PM
الجهات الأمنية توصلت إلى مكان الجثمان في منطقة "الأخوين"
سَجّلت الجهات الأمنية بالخرج العثور على جثّة الشاب "ناصر بن هذال السبيعي" بمنطقة "الأخوين"؛ بالقرب من مركبته، بعد ١٣ يوماً من فقدانه.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت خلال الأيام الماضية؛ مناشدة ذوي الفقيد مساندة الجهات الأمنية في البحث عن "السبيعي" البالغ من العمر ٣٨ عاماً، الذي كان متجهاً بين محافظة الخرج والتوضحية في يوم 29/ 11/ 1440، ومِنذ ذلك الحين انقطع الاتصال به.
وكان "السبيعي" يستقل مركبة من نوع هونداي "سوناتا" عُثِر عليها بالقرب من منطقة الأخوين بمحافظة الخرج، قبل العثور عليه متوفىً بالمنطقة ذاتها.
، بعد ١٣ يوماً.. العثور على جثّة "السبيعي" مفقود الخرج قرب مركبته ،
المصدر : الخليج 365
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