باشرت الفرق الإسعافية التابعة لصحة محافظة الطائف، حادث انقلاب حافلة ركاب -50 راكبًا- على طريق الطائف- الرياض، فيما أعلن مستشفى المويه العام الكود الأحمر، تأهباً لاستقبال الحالات المصابة.
وأكد المتحدث الرسمي لصحة الطائف أن ست فرق إسعافية باشرت حادث الحافلة بالقرب من محافظة الموية التي أعلنت غرفة العمليات بها رفع حالة الاستنفار.
ونفذت الفرق –بمشاركة الجهات المعنية- الفرز الميداني للحالات المصابة في الحادث، واستوجب العملية نقل ست حالات لمستشفى الموية العام.
وفي الوقت نفسه، تم نقل حالتين لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، فيما أضاف المتحدث الرسمي أن كافة الحالات الـمصابة تحظى بالرعاية والعناية اللازمة.
وأكد أن الإصابات متوسطة، والوضع الصحي لكامل ركاب الحافلة لا يدعو للقلق، فيما كشف الحادث عن جاهزية مستشفى المويه العام.
يأتي هذا ضمن خطط صحة الطائف المساندة للجهود الصحية بالمشاعر المقدسة، التي اعتمدها مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس خلال الحج وموسم الطائف الصيفي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. انقلاب حافلة ركاب في الطائف.. ومستشفى الموية يستنفر طواقمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.