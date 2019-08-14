بالصور.. انقلاب حافلة ركاب في الطائف.. ومستشفى الموية يستنفر طواقمه

باشرت الفرق الإسعافية التابعة لصحة محافظة الطائف، حادث انقلاب حافلة ركاب -50 راكبًا- على طريق الطائف- الرياض، فيما أعلن مستشفى المويه العام الكود الأحمر، تأهباً لاستقبال الحالات المصابة.

وأكد المتحدث الرسمي لصحة الطائف أن ست فرق إسعافية باشرت حادث الحافلة بالقرب من محافظة الموية التي أعلنت غرفة العمليات بها رفع حالة الاستنفار.

ونفذت الفرق –بمشاركة الجهات المعنية- الفرز الميداني للحالات المصابة في الحادث، واستوجب العملية نقل ست حالات لمستشفى الموية العام.

Advertisements

وفي الوقت نفسه، تم نقل حالتين لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، فيما أضاف المتحدث الرسمي أن كافة الحالات الـمصابة تحظى بالرعاية والعناية اللازمة.

وأكد أن الإصابات متوسطة، والوضع الصحي لكامل ركاب الحافلة لا يدعو للقلق، فيما كشف الحادث عن جاهزية مستشفى المويه العام.

يأتي هذا ضمن خطط صحة الطائف المساندة للجهود الصحية بالمشاعر المقدسة، التي اعتمدها مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس خلال الحج وموسم الطائف الصيفي.