أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد صالح الزعاق، اليوم الأربعاء، أن 20 أغسطس الجاري هو أول أيام موسم السهيل، وقال الزعاق، عبر تويتر: «بقي ستة أيام على موسم سهيل، وهو الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدل ؛ولذلك سمي سهيلًا نسبة إلى السهل المرن».
وأضاف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أنه خلال هذا الموسم، تتسهل الأجواء من الحرارة الشديدة إلى الحرارة المعتدلة، مشيرًا إلى أن يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس، هو أول موسم سهيل، ومدته 53 يومًا، ثم يعقبه أجمل وألطف مواسم السنة وهو موسم «الوسم».
وكان الزعاق، أكد في وقت سابق بدء أول أيام موسم «مرخيات القلايد» في السابع من أغسطس الجاري، وفيه تغور المياه وتتراجع حرارة الأرض، مشيرًا إلى استمراره حتى نهاية النجم الأول من سهيل، لافتًا إلى أننا نودع الحر اللاهب، وقد هدأت الحرارة قليلًا في النهار، وتتلطف الأجواء ليلًا، موضحًا أن «سهيل» هو الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدل، وخلال هذا الأسبوع تخف علينا رياح «السموم»، وتهدأ الحرارة قليلًا في النهار وتتلطف الأجواء ليلًا.
كانت هذه تفاصيل خبر الزعاق يحدد موعد «موسم سهيل» الفاصل بين الحر اللاهب والمعتدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.