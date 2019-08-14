الزعاق يحدد موعد «موسم سهيل» الفاصل بين الحر اللاهب والمعتدل

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد صالح الزعاق، اليوم الأربعاء، أن 20 أغسطس الجاري هو أول أيام موسم السهيل، وقال الزعاق، عبر تويتر: «بقي ستة أيام على موسم سهيل، وهو الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدل ؛ولذلك سمي سهيلًا نسبة إلى السهل المرن».

وأضاف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أنه خلال هذا الموسم، تتسهل الأجواء من الحرارة الشديدة إلى الحرارة المعتدلة، مشيرًا إلى أن يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس، هو أول موسم سهيل، ومدته 53 يومًا، ثم يعقبه أجمل وألطف مواسم السنة وهو موسم «الوسم».

وكان الزعاق، أكد في وقت سابق بدء أول أيام موسم «مرخيات القلايد» في السابع من أغسطس الجاري، وفيه تغور المياه وتتراجع حرارة الأرض، مشيرًا إلى استمراره حتى نهاية النجم الأول من سهيل، لافتًا إلى أننا نودع الحر اللاهب، وقد هدأت الحرارة قليلًا في النهار، وتتلطف الأجواء ليلًا، موضحًا أن «سهيل» هو الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدل، وخلال هذا الأسبوع تخف علينا رياح «السموم»، وتهدأ الحرارة قليلًا في النهار وتتلطف الأجواء ليلًا.