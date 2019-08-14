أمانة نجران تنتصر لعامل النظافة: «يحني ظهره لكل ورقه تُرمى في غير مكانها»

ثمَّنت أمانة منطقة نجران، جهود عامل النظافة في الحفاظ على نظافة البيئة والمظهر الحضاري، ونشرت الأمانة صورة للعامل، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، علقت عليها بعبارة: « يحني ظهره لكل ورقه تُرمى في غير مكانها المخصص»، كما جددت تأكيد ضرورة التعاون لبقاء مدينة نجران نظيفة.

يأتي ذلك بينما تواصل وكالة التعمير والمشاريع، عبر إدارة التشغيل والصيانة، أعمالها في إصلاح أرصفة الطرق بعدد من المواقع داخل مدينة نجران، بالإضافة إلى تواصل أعمال إدارة الصحة العامة بوكالة الخدمات، في الحد من التلوث ومكافحة الحشرات، داخل أحياء المدينة، فضلًا عن استمرار إدارة الرقابة الشاملة، في جولاتها التفتيشية على المطاعم والمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات النظامية.