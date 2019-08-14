النقل: 68 ألف مركبة تدخل مكة في أول أيام التشريق

أكدت وزارة النقل، دخول أكثر من 68 ألف مركبة إلى مكة المكرمة يوم 11 ذي الحجة (أول أيام التشريق).

وأوضحت الوزارة، (في بيان)، أن معدلات الحركة المرورية خلال يوم 11 ذي الحجة، كشفت عن دخول 20 ألف مركبة عبر مدخل «طريق جدة»، وذلك بمتوسط 832 مركبة، ومتوسط سرعة 106 كيلومترات في الساعة.

كما سجل مدخل «طريق المدينة المنورة»، دخول 15 ألف مركبة، وذلك بمتوسط 618 مركبة، ومتوسط سرعة 110 كليو مترات في الساعة، فيما سجَّل مدخل «طريق الطائف» دخول 22 ألف مركبة، ومتوسط 919 مركبة، وسرعة 108 كليو مترات في الساعة، كما بلغ إجمالي المركبات التي دخلت مكة المكرمة عبر مدخل «السيل الكبير» 11 ألف مركبة، بمتوسط 473 مركبة، وسرعة 107 كليو مترات في الساعة.