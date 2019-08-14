الوزير «بنتن» يعاقب مديري مكتبي حج لتقصيرهما في الخدمة

أصدرت وزارة الحج والعمرة قرارًا بإعفاء مديري المكتبين 80 و82 التابعين لمؤسسة «مطوفي حجاج دول جنوب آسيا» عن العمل؛ نظرًا لما رُصِدَ عليهما من تقصيرٍ في تقديم الخدمات المقدمة للحجاج، وتقرّر إحالتهما لمجلس تأديب أفراد الطوائف للتحقيق، وتعيين مديرين آخرين لمتابعة تقديم الحلول العاجلة لمعالجة الوضع الراهن حتى عودة الحجاج التابعين للمكتبين إلى بلادهم سالمين.

جاء ذلك بعد توجيه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، باعتماد إيقاف المديرين عن العمل، عقب رفع اللجان الميدانية التابعة للإمارة تقريرًا يثبت تقصيرهما في تقديم الخدمات المقدمة للحجاج.

وكان الوزير الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، قد أوقف في وقت سابق مسؤولين في مؤسسات طوافة بسبب التقصير والإهمال، ووجَّه فرق الرقابة والمتابعة الميدانية بمتابعة الحالة على مدار الساعة والتأكُّد من تقديم كافة الخدمات للحجاج؛ في ظل سعي الوزارة المستمر لتطوير الخدمات المقدمة والتأكُّد من التزام جميع المؤسسات والقطاعات التابعة بالتعليمات والتوجيهات، والعمل على راحة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.

ورصدت لجان المراقبة والمتابعة تقصير المكتبين المشار إليهما ، وصدر توجيه الوزير للمؤسسة بالمعالجة الفورية للحالة وكف يد مديري المكتبين وتقديم كافة الخدمات اللازمة للحجاج حرصًا على راحتهم واطمئنانهم لإكمال مناسك حجهم وحفاظًا على النجاحات الكبيرة التي تحقَّقت في المراحل السابقة خلال موسم حج هذا العام 1440هـ.