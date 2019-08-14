القيادة تهنئ الرئيس دينيس ساسو نغيسو بذكرى استقلال الكونغو

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس نغيسو، ولحكومة وشعب جمهورية الكونغو الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، عبَّر فيها سموه عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس نغيسو، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الصديق المزيد من التقدم والازدهار .

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