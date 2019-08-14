وزير الحرس الوطني يشيد بــ«النجاح الكبير» ويثمن توجيهات القيادة لصالح الحجاج

رفع وزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لما تحقّق من نجاح كبير لحج هذا العام.

وثمّن الأمير عبد الله، في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»، ما يوليه خادم الحرمين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع من اهتمام بالغ ومتابعة مباشرة لتكامل جميع الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن التي مكَّنتهم من أداء هذه الفريضة العظيمة بيسر وسهولة وراحة واطمئنان.

وأضاف أنّ المتابعة الدائمة من سمو ولي العهد كان لها أكبر الأثر فيما تحقّق من نجاحٍ كبير لحج هذا العام على جميع الأصعدة، مؤكّدًا أنّ المملكة أثبتت للعالم أجمع قدرتها على القيام بخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه، معتمدةً على سواعد أبنائها في جميع أجهزة الدولة المختلفة للقيام بهذه الرسالة العظيمة التي تفتخر بها المملكة، قيادةً وشعبًا.

وشدّد على أنّ وزارة الحرس الوطني - تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة - تتشرّف كل عام بمشاركتها في خدمة ضيوف الرحمن وأداء رسالتها وواجباتها على الوجه الأكمل سواءً في الجوانب الأمنية والتنظيمية أو الجوانب الصحية والإرشادية.

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واختتم الوزير الأمير عبد الله تصريحاته بالدعاء أن يحفظ الله عز وجل على المملكة أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين وسمو ولي العهد.

وفي وقتٍ سابق، أطلع المدير العام للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، الدكتور أحمد بن محمد العامري، «عاجل»، على الجهود التي تبذلها القوات المسلحة لصالح الحجاج، ضمن خطة حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وقال العامري إنَّ الإدارة سخّرت الإمكانات الصحية والوقائية والطاقات البشرية كافة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، لافتًا إلى أنَّ هذه الجهود جاءت بتوجيهات من سمو ولي العهد، والأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع؛ بهدف المساهمة في تقديم الخدمة الصحية اللازمة لحجاج بيت الله الحرام لتأمين المتطلبات كافة لتيسير سُبل أدائهم هذه الفريضة، والعمل على تطوير الخدمة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام بشكل مستمر.