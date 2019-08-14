كراني: أمطار غزيرة على عدة مناطق و«تدهور الرؤية»

قال الباحث في الفلك والأرصاد حسن كراني، إنّ الفرصة لا تزال قائمةً لهطول الأمطار على بعض مناطق المملكة، اليوم الأربعاء.

وغرّد كراني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلًا: «بعون الله، طقس غائم لغائم جزئي على جازان والأجواء الشرقية للمرتفعات وكلما اتجهنا شمالًا حتى أجواء مكة ومشاعرها، وما زالت هناك بقايا لفرصة هطول أمطار متوسطة تميل للغزارة أحيانًا.. وطقس مغبر على الشمال، الشرق، الوسط، والجنوب، مع فرصة لتدهور الرؤية، ومعتدل الحرارة على المشاعر».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، توقّعت فيه استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

كما يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض ونجران كذلك على طريق الساحل الواصل ما بين جازان إلى الليث, ويطرأ ارتفاعٌ في نسبة الرطوبة على المنطقة الشرقية.

وأشارت الهيئة إلى أنّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كيلو مترًا / ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14-36 كيلو مترًا / ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.