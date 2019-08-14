البيئة تحدد مدة حفظ بقايا اللحوم في الثلاجة بعد الطهو

وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ثلاثة شروط لحفظ بقايا اللحوم بعد طهوها، حددت خلالها الحد الأقصى لمدة وضعها (مطبوخة) في الثلاجة.
وأضافت الوزارة في «إنفوجراف» نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أنه يُشترط لحفظ بقايا اللحوم بعد طهوها، وضعها في أوعية محكمة الأغلاق؛ تجنبًا لأي احتمال لنقل الجراثيم إليها.
وأضافت وزارة البيئة، أنه إذا كانت كمية اللحوم المراد حفظها كبيرة، فيجب عندئذٍ تجزئتها ووضعها في أوانٍ غير عميقة؛ لتبريدها بشكل أسرع، مع الالتزام بألَّا تزيد مدة حفظ الطعام المطبوخ في الثلاجة عن ثلاثة أيام.
كانت الوزارة أوصت في وقت سابق، بتجنب ترك اللحوم المجمدة أو الطازجة، خارج الثلاجة أكثر من ساعتين كي لا تتكاثر الميكروبات، مع التأكد من إحكام غلقها جيدًا؛ منعًا لتساقط السوائل منها على بقية الأطعمة، مع ترك اللحوم مبردة في الثلاجة قبل تخزينها في المجمد بمدة لا تقل عن ست ساعات.
ونصحت وزارة البيئة، أيضاً بضرورة التأكد من أن درجة البرودة في الثلاجة أقل من خمس درجات مئوية وفي المجمد 18 تحت الصفر، مع الالتزام بتفريغ أكياس حفظ اللحوم في المجمد من الهواء للحفاظ عليها.
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