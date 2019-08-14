السعودية اليوم / القوات الأفغانية تقتل 6 من مسلحي طالبان بإقليم أرزكان



كابل 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واس

قتلت القوات الأفغانية 6 مسلحين من حركة طالبان الإرهابية، وألقت القبض على 10 آخرين في عمليات مُنفصلة في إقليم (أرزكان).

ونقلت وكالة أنباء ( خامة برس ) الأفغانية عن مسؤولين في الجيش قولهم "إن 6 مسلحين قُتلوا خلال دورية في منطقة (تارين كوت) في الإقليم، كما تم اعتقال 3 آخرين".

وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة ألقت القبض على 7 مسلحين تابعين للحركة خلال مداهمة منفصلة في نفس المنطقة، كما تم تدمير كميات كبيرة من الأسلحة.

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13:37ت م

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