2019-08-14

فيديو.. مرزوق الغانم: لا يمكن لكويتي أن ينسى هذا الموقف للملك سلمان

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أن علاقة بلاده بالمملكة خاصة ومميزة، وأن ما يربط الكويت بالمملكة هو وحدة الأصل واللغة والدين والعقيدة والجيرة والجغرافيا والتاريخ.

وقال الغانم في حواره إلى قناة “الإخبارية”: “العلاقة بين المملكة والكويت خاصة ومميزة ولا يمكن أن أوفيها حقها حتى في الوصف خلال هذه الدقائق المعدودة”، مشددًا على أن الله أنعم على المسلمين بأن الحرمين الشريفين في المملكة لأنه لا توجد دولة في العالم قدمت مثل ما قدمت السعودية لضيوف الرحمن.

وتابع رئيس مجلس الأمة الكويتي أن كل ما يمكن أن يربط أي شعبين في العالم يربط الشعبين السعودي والكويتي، مشددًا على وجود علاقة أخوة بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

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وشدد على أنه لا يمكن لأي كويتي أن ينسى أو تسقط من ذاكرته كلمة الملك فهد أثناء الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت، كما لا أحد ينسى موقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حين كان أميرًا للرياض وحول مبنى الإمارة إلى غرفة عمليات.

وأضاف: القضية الفلسطينية قضية المسلمين والعرب الأولى، وأتمنى أن نوجه سهامنا في وجه الكيان الصهيوني وليس تجاه بعضنا البعض، مشددًا على أن الكويت سعت بالتنسيق مع المملكة لجمع الفرقاء اليمنيين لحل القضية.

وقال الغانم إنه عندما يزور المملكة لا يشعر إلا أنه في بيته. مشيرًا إلى وجود تنسيق وتوافق تام في الرؤى بين البرلمانين الكويتي والسعودي، وهذا التنسيق ساهم في نجاح العديد من المعارك السياسية.

ولفت إلى أن المملكة هي عمود استقرار المنطقة، ومن يريد بها شرًا يريد بالمنطقة بأكملها، متابعًا أن ما يمسّ المملكة يمس الكويت بشكل مباشر، وما يمس الكويت يمس المملكة بشكل مباشر، وهذا واقع عملي ملموس.