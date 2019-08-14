6 خطوات و9 شروط للتسجيل في سند الزواج

2019-08-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

بعد إطلاق برنامج سند محمد بن سلمان نسخة محدثة من موقعه الرسمي على الإنترنت مؤخرًا، تساءل مواطنون بشأن شروط الأهلية وخطوات التسجيل في البرنامج.

ويمكن أولًا الدخول إلى موقع برنامج سند محمد بن سلمان المُحدث على الرابط هنا

أما شروط أهلية سند الزواج فهي كما يلي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

ما خطوات التسجيل في سند الزواج ؟

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وبالنسبة إلى خطوات التسجيل للاستفادة من مبادرة سند الزواج من خلال الرابط التالي (هنا) ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.