فيديوجراف.. حصاد الفرق الإماراتية والسعودية في ثمن نهائي أبطال آسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ودع فريق الوحدة الإماراتي منافسات النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، في أعقاب الخسارة التي تعرض لها أمام النصر السعودي، الذي بلغ الدور ربع النهائي رفقة مواطنيه الهلال والاتحاد.

الوحدة كان ممثل الإمارات الوحيد في ثمن النهائي، لكنه ودع المسابقة بعدما استقبل أول خسارة في مسيرته بالبطولة أمام النصر.



الوحدة تعادل (1-1) في السعودية، لكنه خسر في الإمارات بنتيجة (3-2) لتتوقف مسيرته في دوري الأبطال عند دور الـ16.

وكان أهلي جدة هو أول فريق من المملكة العربية السعودية يودع المسابقة، بعدما خسر أمام الهلال بنتيجة (3-4) بمجموع المباراتين، بينما تخطى جاره الاتحاد عقبة ذوب آهن بالفوز 6-4.

اتحاد جدة والنصر والهلال واصلت نجاح أندية السعودية في البطولة الآسيوية وحجزت 3 مقاعد بين الثمانية الكبار في المسابقة.