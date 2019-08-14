وزير الداخلية يكافئ الطالب العسكري صاحب مقطع “هذا واجبي”    

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أجرى وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اتصالًا هاتفيًّا بالطالب العسكري الذي رفض أخذ مبلغ مالي من حاجّة، أثناء تأدية عمله.

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وتداول ناشطون، أمس، مقطع فيديو للطالب العسكري الذي كان يمارس عمله لخدمة الحجيج، وتفاجأ بحاجة تحاول تقديم مبلغ مالي له تعبيرًا عن امتنانها للعمل الذي يقوم به، ليرد عليها بأن هذا واجبه رافضًا بالطبع أخذ المال.

وقدم وزير الداخلية للطالب العسكري مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال وسيارة، إضافة إلى تعيينه بعد تخرجه في المدينة التي يرغب بها.

ونشرت صفحة هاشتاج السعودية، على تويتر، تأكيدها أن وزير الداخلية أجرى اتصالًا هاتفيًّا بالطالب العسكري الذي رفض أخذ مبلغ مالي من حاجّة وقدم له مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال وسيارة، إضافة إلى تعيينه بعد تخرجه في المدينة التي يرغب بها.