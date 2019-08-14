حساب المواطن | يوضح موقف مستحق الدعم في حالة السفر خارج المملكة العربية السعودية

وضح برنامج “حساب المواطن ” عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن موقف المستفيد من البرنامج في حالة الفر خارج المملكة، عندما قام مواطن بالاستفسار عن انه سوف يتم استقطاع مبلغ الدعم في حاله سفره خارج المملكة، وجاء رد حساب المواطن انه فى حالة السفر خارج المملكة لاي سبب من الاسباب سيتعرض مبلغ الدعم الخاص به الى الاستقطاع اذا تجاوز مدة السفر 90 يوم خلال العام الميلادى الواحد ، وان كان غرض السفر للسياحة سيتعرض ايضا للاستقطاع .

حساب المواطن

واكد حساب المواطن على انه يتم إحتساب مدة السفر سواء بشكل منقطع أو متواصل، لكل من المستفيد الرئيسي أو احد التالعين له هم المسافرين، وقد اطلق برنامج حساب المواطن تطبيق للجوالات والأجهزة المكتبية الذكية بهدف التيسير والتسهيل على المواطنين وتطوير الخدمة المقدمه، للاطلاع على بياناتهم والتابعين لهم وإجراء تعديلات عليها ان وجدت ومعرفة تفاصيل الدفعات، ومعلومات عن حالة الطلب المقدم بعد دراسته جيدا وفي حالة رفض الطلب يمكن تقديم إعتراض، وجاء انطلاق التطبيق لرفع جودة الخدمة وتحسينها ومواكبة التطورات التكنولوجية، لتوفير الوقت والجهد المبذول على المستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن.

ويتميز التطبيق بأنه سهل الاستخدام مع إمكانية التنقل من أيقونة الى أخري، ويساعد ذلك فى تصفح حسابات المستفيدين ومتابعة تفاصيل الدفعة الخاصة بهم، والاطلاع على النتائج الاهلية لكل شهر، بالاضافة الى العديد من الخدمات الأخري .