حساب المواطن | رقم حساب المواطن خدمة العملاء

يبحث الكثيرون عن “رقم حساب المواطن خدمة العملاء” ، وقد اعلن برنامج حساب المواطن أنه قد تم دفع 40 مليار ريال سعودي، منذ بداية البرنامج حتي الآن، وقد بلغ إيجمالي المدفوعات بأثر رجعي للدفعة السابعة عشر أكثر من 318 مليون ريال سعودي، بينما بلغ نسبة المستفيدين المستوفون لشروط الاهلية في هذه الدفعة 84 في المئة متخطيا حاجز 12.5 مليون مستفيد وتابع، ونقدم لكم متابعي موقع نجوم مصرية رقم حساب خدمة العملاء لبرنامج حساب المواطن لتقديم الشكاوي والاستفسار عن الدفع .

رقم حساب المواطن خدمة العملاء

قام برنامج “حساب المواطن” بتخصيص رقم لخدمة العملاء للاستفسار عن الدفعات ويمكنكم الاستفسار على الرقم الموحد (19912،كما يمكنكم الاتصال على مدار 18 ساعة لاستقبال استفسارات المواطنين والمواطنات والاجابة عن كل أسئلتهم، ويمكنكم ايضا التواصل عبر الموقع الالكتروني لبرنامج حساب المواطن، أو من خلال التواصل مع خدمة العملاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر @citizen_care، وصرح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني انه من الضرورة الافصاح عن البيانات بطريقة صحيحة وادخال البيانات بدقه مع رفع الملفات المطلوبة، مثل “إضافة سجل تجاري” او “إجمالي الدخل متضمناً جميع البدلات”.

واكد انه يتم مراجعة البيانات بكل دقة لتوفير الدعم لمستحقيه، ويتم إستبعاد من لم تنطبق عليهم الشروط الاهلية، وان أهداف البرنامج هو حماية الاسر السعودية وتقديم الدعم لهم، وذلك من خلال خطة الاصلاح الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية .