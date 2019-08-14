حساب المواطن | رابط وخطوت التسجيل في برنامج حساب المواطن

يبحث الكثيرون عن طريقة التسجيل في “برنامج حساب المواطن” للاستفادة من الدعم المقدم، وافد حساب خدمة العملاء لبرنامج حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، انه يتم استقبال جميع طلبات التسجيل في البرنامج إلكترونيا للتيسير على المتقدمين، وانه لا يوجد موعد نهائي لتقديم الطلبات،ويتم تقديم الدعم بشكل نقدي ومتغير حسب حجم الأسرة ويتم إيداع الدعم وتحديد تاريخ الدفعات، ونقدم لكم متابعي موقع نجوم مصرية رابط التسجيل في برنامج حساب المواطن الفئات المستحقة لهذا الدعم وفقا للشروط الأهلية التي تم تحديدها من قبل برنامج حساب المواطن.

شروط حساب المواطن

يهدف برنامج حساب المواطن الى تقديم الدعم الى المواطنيين السعوديين الاكثر احتياجا لاعانتهم على ظروف الحياة، وحدد البرنامج الشروط الاهلية والفئات المستحقة للدعم المقدم من برنامج حساب المواطن، وتشمل كل من أسر حاملي بطاقة التنقل، والاسر السعودية، وزوجة المواطن السعودي، وأسرة المواطنة السعودية المتزوجة من غير سعودي، ويشمل دعم حساب المواطن الأعزب أو العزباء والفرد المستقل، وكذلك المطلق والمطلقة والأرمل والأرملة، الذين يسكنون في مسكن مستقل عن رب الأسرة، وليس لديهم معالون أو تابعون.

التسجيل في حساب المواطن

يشمل دعم برنامج حساب المواطن الزيادة في تغيرات أسعار الكهرباء والوقود وتصحيحها، وتأثير القيمة المضافة على المشروبات والاغذية، وضمن خطة المملكة العربية السعودية 2030 لتطوير الاقتصاد، ويمكنكم التسجيل في البرنامج عبر رابط التسجيل في بوابة حساب المواطن، بعد التأكد من الشروط الاهلية التي حددها البرنامج، ويوجد شروط أهلية للاستفادة من دعم البرنامج وهي كالتالي :