شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحرس الوطني: المملكة أثبتت للعالم قدرتها على خدمة ضيوف الرحمن بسواعد أبنائها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

رفع وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لما تحقق من نجاح كبير لحج هذا العام، بفضل الله عز وجل ثم بما يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد من اهتمام بالغ ومتابعة مباشرة لتكامل جميع الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، التي مكنتهم من أداء هذه الفريضة العظيمة بيسر وسهولة وراحة واطمئنان.

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وقال وزير الحرس الوطني: إن المتابعة الدائمة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز كان لها بعد توفيق الله أكبر الأثر في ما تحقق من نجاح كبير لحج هذا العام على جميع الأصعدة، مؤكدا أن المملكة أثبتت للعالم أجمع قدرتها على القيام بخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه، معتمدة بعد الله على سواعد أبنائها في جميع أجهزة الدولة المختلفة للقيام بهذه الرسالة العظيمة التي تفتخر بها المملكة قيادة وشعبا.

وذكر الأمير عبدالله بن بندر أن وزارة الحرس الوطني وتنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة تتشرف كل عام بمشاركتها في خدمة ضيوف الرحمن وأداء رسالتها وواجباتها على الوجه الأكمل سواء في الجوانب الأمنية والتنظيمية أو الجوانب الصحية والإرشادية.

وسأل وزير الحرس الوطني، في ختام تصريحه، الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وأمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.