شكرا لقرائتكم خبر عن السلمي: نتائج موسم الحج الحالي عكست مستوى قدرات السعودية في إدارة الحشود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

قدم رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1440، مثمناً عالياً ما بذلته حكومة المملكة العربية السعودية مُمثلة بكافة الوزارات والقطاعات والجهات المعنية بالحج التي سخرت واستنفرت كافة جهودها لتوفير كل ما يلزم لراحة حجاج بيت الله الحرام على مدار الساعة بكل كفاءة وتفان وإخلاص، وما قدمته من خدمات وتسهيلات لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن نجاح موسم الحج لهذا العام بالشكل الذي شهده العالم أجمع من تأدية الحجاج للمناسك بكل أمن واطمئنان، متمتعين بما وفرته لهم المملكة العربية السعودية من تسهيلات وخدمات ورعاية شاملة في مختلف الجوانب التي يحتاجها الحجيج، تحقق بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بالإشراف المباشر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومتابعتهما الدائمة وتوجيهاتهم الحثيثة لكافة الجهات والوزارات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.

وثمن رئيس البرلمان العربي عالياً الخطط الدقيقة والجهود العظيمة التي قدمتها المملكة العربية السعودية في ظل منظومة أمنية وصحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن، وما تم استحداثه من أعمال وخدمات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، التي أسهمت بصورة فاعلة في التيسير على الحجاج وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء مناسك الحج، وتسخير كافة الإمكانات في سبيل خدمة حجاج بيت الله الحرام وتذليل كافة العقبات أمامهم، مؤكداً أن النتائج التي تحققت خلال موسم الحج الحالي عكست مستوى القدرات والمهارات التنظيمية الكبيرة التي وصلت إليها المملكة العربية السعودية في إدارة الحشود والتي مكنت الحجاج من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.