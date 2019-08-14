شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية ينقل تحيات القيادة وتهنئتها لرجال الأمن في الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (منى)

نقل وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتهنئتهما لرجال الأمن من منسوبي وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، والقوات العسكرية المشاركة في تنفيذ خطط أمن الحج لهذا العام 1440، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونجاح الخطط الأمنية التي تم تنفيذها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأكد وزير الداخلية خلال لقائه مديري القطاعات الأمنية وقادة قوات أمن الحج بمقر وزارة الداخلية في منى اليوم، أن نجاح موسم حج هذا العام 1440 جاء بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة التي وفرت جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن.

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن سعود عن اعتزازه بالجهود المشرفة غير المستغربة التي أدّاها رجال الأمن وزملاؤهم في القطاعات العسكرية والمدنية المشاركين في أعمال حج هذا العام، مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلتها جميع الوزارات والهيئات والجهات المشاركة في توفير وتقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن، وما لمسه من التزام حجاج بيت الله الحرم بالتنظيمات والتعليمات، ما أسهم في تيسير وتسهيل أداء نسكهم بأمن وأمان وطمأنينة.

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ونوه وزير الداخلية بما تم تقديمه من جهود في سبيل خدمة الحجاج في المدينتين المقدستين والتي حظيت بإشراف مباشر من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، وأمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائبيهما الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز.

ودعا وزير الداخلية الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج سعيهم وأن يعودوا لديارهم سالمين غانمين.

حضر اللقاء، رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومساعد رئيس أمن الدولة عبدالله بن عبدالكريم العيسى، ومدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية في الحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، وعدد من أصحاب المعالي، وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.