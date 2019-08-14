سعر الذهب اليوم في السعودية ينخفض عن الأمس واستقرار في نطاق محدد حتى الآن

برغم أن سعر الذهب اليوم في السعودية قد انخفض عن القيم التي تم تسجيلها أمس، إلا أنه ما زال يدور في نطاق معين منذ ما يقرب من أربعة أيام تقريبًا حيث تراوحت ما بين 179 و182 ريال سعودي وذلك لعيار 24، واليوم بدأ المعدن الأصفر التداول بهبوط مقداره 64 هللة فقد ختم عمليات البيع والشراء الثلاثاء 13 أغسطس على قيمة 181.37 ريال، بينما بدأها اليوم مسجلاً قيمة 180.63 ريال سعودي، وهكذا حدث في بقية وحدات الذهب في أسواق المملكة العربية وبأسعار ومعدلات تدور في ذلك الفلك.

سعر الذهب اليوم في السعودية

يترقب خبراء أسواق الذهب حركة السوق خلال الفترة المقبلة خاصة خلال الـ 72 ساعة المقبلة، خاصة بعد أن أوشكت أجازة عيد الأضحى المبارك على الإنتهاء بل وانتهاءها في بعض المصالح والأعمال، حيث كان يرجع هؤلاء تلك الزيادة في أسعار الذهب إلى إقبال المواطنين على الشراء، وذلك لتعدد مناسبات الزفاف في هذه الفترة، وبرغم ذلك يرى آخرون أن ذلك الأمر ليس له أثر كبير في سعر الذهب اليوم في السعودية وتحركاته اليومية، ولكن هو توجه عالمي مؤكدين أن تلك القيم المسجلة لن تهبط لما كانت عليه مرة أخرى.

ويمكن متابعة أسعار الذهب اليوم في السعودية من خلال الجدول التالي، والتي يتضح منها تغير القيم في جميع نوعيات المعدن الأصفر بنفس المعدلات تقريبًا والتي تتراوح ما بين 50 إلى 64 هللة.