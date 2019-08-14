حقيقة وأسباب توقف سناب سات في السعودية بشكل مفاجئ خلا الساعات الماضية

نقدم لكم حقيقة وأسباب توقف سناب سات في السعودية بشكل مفاجئ، حيث تداولت بعض المواقع الإلكترونية أخبار تفيد بأنه قد تم توقف سناب شات في السعودية وذلك يرجع لعدة أسباب نتعرف عليها من خلا رصد تفاصيل وأسباب توقف برنامج سناب شات الشهير، وكان الأمر قد بدأ لدى بعض المستخدمين من صعوبة الدخول إلى حساباتهم وقد أخرج برنامج سناب شات بعض المستخدمين من حساباتهم من دون سابق إنذار لذلك.

وأوضحت شركة سناب شات مدى إدراكها لتلك المشكلة الكبيرة والتي تتعلق في عدم قدرة المستخدمين من الدخول عبر حساباتهم الشخصية مما أدى ذلك إلى استياء الكثير من المستخدمين لهذا البرنامج الكبير والذي يضم مجموعة كبيرة من مستخدميه وخاصة في المملكة العربية السعودية.

حقيقة وأسباب توقف سناب سات

والحجدير بالذكر أن برنامج سناب شات قد توقف بالفعل خلال فترة ماضية وتحديداً كان بتاريخ أوائل شهر يونيو الماضي والتي تم العمل على حلها على الفور واستاعادة الخوادم في البرنامج لعملها الطبيعي.

وتأتي أسباب توقف سناب شات في المملكة السعودية إلى أن الشركة قد رصدت بعض النشاط المحظور في حساب بعض الأشخاص، وأوضحت أن ذلك الإجراء يتم اتخاذه للحفاظ على المنصة ممتعة وآمنة للجميع.

وكان هناك بعض أسباب أخرى لتوقف سناب شات والتي تتمثل في إضافة عدد كبير جدًا من الأصدقاء عند عدم التحقق من البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، لذا وجب أولاً تأكيد رقم الهاتف والبريد الإلكتروني لدى الشركة.